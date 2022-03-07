ائتلاف المالكي يتحدث عن ازمات ستزيد معاناة العراقيين في رمضان

وقال العلوي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الأزمات التي يعيشها العراقيون ومنها زيادة سعر صرف الدولار أمام الدينار وجشع التجار، وعدم انتظام تجهيز المواد التموينية المدعومة من قبل الدولة، إضافة إلى سلسلة الأزمات الاقتصادية ومن ضمنها الوضع الصعب الذي يمر به شريحة واسعة من العراقيين كلها تحديات ستزيد المعاناة في شهر رمضان المبارك وستنعكس على حجم مشترياتهم الأساسية، لا سيما وأن بعض السلع ارتفعت أسعارها بنسب كبيرة".واضاف العلوي ان "زيادة الأسعار لم تقتصر على المواد الغذائية المستوردة بل تعدى ذلك إلى المواد ذات الإنتاج المحلي مثل الأسماك والدجاج والبيض والخضراوات التي إضافة إلى زيادة أسعارها فإن بعضها قد شح من الأسواق نتيجة الطلب المتزايد عليها، خلال شهر الفضيل للسيطرة على أسعار تلك المواد التي ارتفعت بنسب كبيرة دون مبرر ".

مؤكدا ان "زيادة الأسعار جاءت نتيجة مخاوف التجار من زيادة حجم استيراداتهم بسبب تقلبات أسعار الدولار في السوق المحلية والخوف من المفاجآت، محملا في الوقت ذاته الحكومة مسؤولية عدم ضخ كميات كبيرة من المواد الغذائية لاستقرار أوضاع السوق. والسيطرة على الاسعار ".