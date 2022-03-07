دولة أوروبية ترفض توسيع العقوبات ضد روسيا

وقال وزير المالية الهنغاري ميهالي فارجا إن "توسيع العقوبات في هذا المجال يشكل تهديدا خطيرا للفورنت (العملة الوطنية للبلاد)".

وشدد الوزير على أن الإجراءات التقييدية للاتحاد الأوروبي قد تسببت بالفعل في أضرار كبيرة للاقتصاد الهنغاري، ولا سيما العملة التي هبطت اليوم الاثنين إلى مستوى قياسي منخفض مقابل اليورو (399 فورنت هنغاري لكل 1 يورو مقابل 385 فورنت هنغاري لكل 1 يورو في اليوم السابق).