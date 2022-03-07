انت الان تتابع خبر القضاء الاسباني يرفض طلبا لريال مدريد وبرشلونة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة "رويترز" وفقا لوثيقة المحكمة ان "الاتفاقية تمنح مجموعة "سي.في.سي كابيتال بارتنرز" نسبة 8.2 % من أسهم شركة جديدة تحصل على عائدات البث وحقوق الرعاية لمدة 50 عاما".

وفي كانون الأول وقع 38 ناديا من بين 42 في الدرجتين الأولى والثانية في إسبانيا على الصفقة وهي الأولى من نوعها في أوروبا.



وبالإضافة إلى ريال مدريد وبرشلونة وبيلباو رفض إبيزا التوقيع لكنه ليس طرفا في الدعوى القضائية.

وأشارت الأندية الثلاثة إلى أن "الدعوى بالإيقاف المؤقت كانت مهمة لمنع أي معاملات مالية من الاتفاقية".

لكن محكمة مدريد المدنية رفضت الطلب، قائلة إن "التعليق المطلوب سيوقف الإجراءات التي بدأت بالفعل أو نُفذت، وسيفرض معايير الأقلية ضد خيار الأغلبية".

وفي شباط الماضي انضم الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إلى 3 من أندية الصفوة في دعوى قضائية ضد الاتفاق.



وقال الاتحاد الإسباني إنه "تحالف مع ريال مدريد، وبرشلونة، وأتلتيك بلباو، في المطالبة بإلغاء الاتفاق، مضيفًا أنه لا يزال يحوي "مخالفات غير محددة".

وشدد الاتحاد الإسباني على أنه "يريد من خلال الدعوى القضائية حماية حقوقه وحقوق الأندية، وعلى رأسها الأندية غير المحترفة، وتجنب اتفاق "يحدد اتجاه كرة القدم الإسبانية خلال 50 عامًا".