النجف.. مباحثات لإنشاء منطقة حرة تضم مشاريع صناعية وخدمية

بغداد - ياسين صفوان - بحثت الهيئة العامة للمناطق الحرة، اليوم الاثنين، مع العتبة العلوية المقدسة، إنشاء منطقة حرة تضم مشاريع صناعية وخدمية.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن مديرها "منذر عبد الأمير أسد, وفدا من الامانة العامة للعتبة العلوية المقدسة، حيث تم بحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والمشاريع الاستثمارية الحيوية التي تخدم عملية البناء والتنمية".



وأضاف أسد، أن "وفد العتبة أعلن عزمه إنشاء منطقة حرة بمساحة (600) الف متر مربع في محافظة النجف الاشرف تضم معامل مختلفة ومشاريع خدمية ولوجستية تسهم في توفير فرص عمل كبيرة للشباب وتخدم الاقتصاد الوطني، معلنا ترحيبه بالمشروع بعد اتفاقه مع الوفد على أهمية استمرار اللقاءات لبحث إقامة المشروع واستكمال متطلبات نجاحه".

