شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة النقل بالبرلمان: ما تم طوال تاريخ مصر فى النقل 20%؜ مما يحدث الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب علاء عابد، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نشأت العمدة، بشأن إنشاء كوبرى بمنطقة المساكن الجديدة بمركز مطاى بمحافظة المنيا.

ومن جانبه، أكد النائب محمد نشأت العمدة أن هناك حاجة ملحة وضرورية لإنشاء إنشاء كوبرى بمنطقة المساكن الجديدة بمركز مطاى بمحافظة المنيا، حيث يخدم عدد كبير من المواطنين حيث أن المنطقة مأهوله بالسكان وتشهد تكدس مرورى كبير، مطالبا بضرورة إدراجه ضمن الخطة الاستثمارية القادمة.

وقد أوصت اللجنة بتوفير الاعتماد المالى من وزارة التخطيط وإدراجه ضمن الخطة الاستثمارية القادمة للوزارة.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام أبو زيد، بشأن إدراج محور مركز أبو قرقاص فى الخطة لربط المنطقة الصناعية والسياحية لمركز أبو قرقاص بالظهير الشرقى والطريق الصحراوى الغربي.

وقال النائب حسام أبو زيد مقدم طلب الإحاطة، إن المنطقة الصناعية بها ما يقرب من 600 مصنع والمواطنين بحاجة إلى التنقل لعملهم بسهوله لأن الدخول للمنطقة أصبح يمثل عبء وصعوبة على المواطن.

وأكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن الدولة والقيادة السياسية لديهم اهتمام كبير بالمناطق الصناعية والسياحة وهذا يأتى فى إطار خطة التنمية للدولة المصرية، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما سابق بخطوة وما تم تنفيذه فى مجال النقل منذ أيام الخديوى إسماعيل إلى عام 2013 يمثل 20% فقط من إنجازات الرئيس السيسى منذ عام 2014 إلى الأن.

وأوصت لجنة النقل والمواصلات، بالمتابعة وتكليف النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات، بالمتابعة مع الهيئة العامة للطرق والكبارى ويتم الإخطار بالمدة الزمنية ومكان التنفيذ.