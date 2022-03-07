شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب": طالبنا باكتشاف المواهب الرياضية على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة طالبت منذ عدة سنوات بالاهتمام بالمواهب الرياضية واكتشاف النشئ على مستوى الجمهورية.

وتابع حسين:" وقعت وزارة الشباب مؤخرا منذ شهرين تقريبا بروتكول لاكتشاف الموهوبين فى مجال كرة القدم على مستوى مصر، لافتا إلى أن ذلك البروتوكول سيساهم فى اكتشاف مواهب عديدة حيث سيسمح بزيادة نسبة المشاركة وينعكس على كرة القدم المصرية بالإيجاب مثلما حدث فى لعبة الكاراتية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب محمود حسين، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة المتعلقة بضعف الدعم المالى لمراكز الشباب بمحافظة البحيرة، وعدم استكمال أعمال المنشآت فى عدد من مراكز الشباب.

ومن جانبه، قال النائب أحمد الشيشينى، إن هناك عديد من المواهب المدفونة، التى تحتاج لمن يكتشفها، متابعا:" لدينا فى احدى قرى البحيرة لاعب مواليد 2006 ا لديه مهارات وموهبة كبيرة وإذا توافرت له الظروف المناسبة سيكون عندنا محمد صلاح جديد فى مصر".

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