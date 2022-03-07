شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات النواب" تطالب بسرعة إنهاء إجراءات المنطقة الصناعية بطهمها في الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، هيئة التنمية الصناعية، بسرعة إجراء الدراسة التفصيلية للمنطقة الصناعية بقرية طهمها، والأنشطة التي ستقام بها، خلال شهر من اليوم، ومخاطبة رئيس الوزراء لإنهاء إجراءات المنطقة.

وطالبت اللجنة، محافظة الجيزة بإخطار وزارة الأثار والسياحة والجهات اللازم الحصول علي ترخيص منها وإفادة اللجنة بها.

وقال النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، خلال اجتماع اليوم:" اللجنة ستستمر في مناقشة هذا الطلب في الجلسات المقبلة حتى الإنتهاء منه وحل المشكلة"، مطالباً بضرورة تذليل العقبات التي تواجه تلك المنطقة الصناعية خاصة وأنها قريبة من كافة المحاور، متابعا:" كيف تكون منطقة صناعية بهذا الشكل ولم يتم التخطيط لما سيقام بها من أنشطة ومشروعات"، مشددا على ضرورة أن تكون منطقة صناعية متوائمة مع البيئة الموجودة بها .

ومن جانبه، قال المهندس محمود فوزي سكرتير مساعد محافظة الجيزة، إن منطقة طمها التي توجد بها المنطقة الصناعية كبيرة جدا ومن أكثر المناطق الصناعية تميزاً كموقع إستراتيجي قريبة من كافة المحاور وتتميز عن منطقة عرب أبو ساعد وجرز، مشيرا الى أن المنطقة بأبو ساعد بها مصانع للطوب بشكل عشوائي، مشيرا إلى أنه تم التقدم لوزارة الأثار والسياحة بالطلب لإجراء المعاينة وحتى الآن لم يتم الرد.