السياحة أمام طاقة النواب: تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء قبل قمة المناخ فى نوفمبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت لميا كامل مساعد وزيرالسياحه للترويج، علي التوجيهات الرئاسية لتحويل شرم الشيخ إلي مدينة خضراء قبيل انعقاد قمة المناخ في نوفمبر القادم، لايصال رسالة بأن مصر تدعم جهود الحفاظ علي البيئة، منوه بأن العديد من الفنادق في شرم الشيخ غير استراتيجيته وقام بعدد من الإجراءات التي تتماشي مع توجه شرم الشيخ مدينة خضراء وحصل علي شهادات النجمة الخضراء من مؤسسات محلية وعالمية، وأن المتحف المصرى الكبير اعتمد كأول متحف أخضر فى الشرق الأوسط .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب محمد الجبلاوي وكيل اللجنة لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أيمن محسب، بشأن تعظيم الاستفادة من المحميات الطبيعية وخطط تطويرها واستغلالها بالشكل الأمثل تمشيًا مع خطة الدولة للتطوير، بأن المحميات الطبيعية ثروة قومية لابد من استغلالها الاستغلال الأمثل، وإعداد خطط ترويجيه لهذة المحميات لزيادة المرتادين والزوار .

وأضافت مساعد وزير السياحة بأن المحميات الطبيعية والمحافظة عليها مهمه قومية، وأن المتابع قد يظهر له تعارض بين عمل وزارة السياحة وعمل وزارة البيئة بخصوص المحميات، متابعة :"ولكن هذا فهم خاطي فالجميع يعمل ضمن استراتيجية واحدة هدفها دعم الاقتصاد القومي.

ولفتت لميا كامل إلى أن الوزارة كانت بصدد تنفيذ فاعلية لتنشيط السياحة في المحميات في الفيوم يوم 25 مارس في عدد من المحميات بمناسبة العيد القومي للمحافظة، ولكنها الغيت بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا .

ونوهت إلي تعاقد الوزارة مع مركز دراسات من خبراء إنجليز وكنديين لإعداد استراتيجية حول مستقبل السياحة مابعد كوفيد -19 وتم اعتماد خطة الاستراتيجية كخطة عمل للوزارة، مشيرا إلي أن مركز اعداد الاستراتيجيه أجري 12 الف انترفيو في 12 دولة وتم رصد 85 مليون منشور وبوست وبدانا أولي توصيات هذه الاستراتيجية بافتتاح طريق الكباش.