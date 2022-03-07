شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب" توصى بالبدء فورا برصف المحور الرابط بين الدقهلية وكفر الشيخ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، في اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات والنائب فايق ذكي، بشأن إنشاء ورصف محور يربط بين محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ بداية من مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، حتي كفر الجرايدة محافظة كفر الشيخ بطول 10 كم تقريبا.

وقال النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات، إنه تمت المعاينة من قبل هيئة الطرق بالدقهلية والإدارة المركزية للموارد المائية والري بالدقهلية وعمل مقايسة تقديرية بمبلغ 70 مليون جنيه تقريبا منذ شهر سبتمبر 2021، مضيفا أنه حتي الآن لم يدرج المشروع في خطة الوزارة، علما بأن هذا الطريق شريان هام جدا، وأساسي يربط بين محافظتين وتيسيرا على المواطنين وحركة المرور وتقدمنا بأكثر من طلبات للبعد عن التزاحم وللصالح العام للمحافظتين.

وأوصت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد بالبدء فورا، وذلك بحسب موافقه هيئة الطرق والري أنه لايوجد مانع من إنشاء ورصف المحور والذي سيتكفل بها وزارة النقل وإدراج المشروع في خطة الوزارة القادمة.

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب حسام أبو زيد، بشأن إدراج محور مركز أبو قرقاص في الخطة لربط المنطقة الصناعية والسياحية لمركز أبو قرقاص بالظهير الشرقي والطريق الصحراوي الغربي.

وأوصت اللجنة بالمتابعة وتكليف وكيل لجنة النقل والمواصلات النائب وحيد قرقر مع الهيئة العامة للطرق والكباري وإخطار اللجنة بالمدة الزمنية والمكان الذي سيقام عليه المحور.