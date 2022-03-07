بعد غياب سنوات.. كواليس زيارة الملك الأسبق أحمد فؤاد الثاني لمصر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مهدي:

داخل نادي الجزيرة بالزمالك فوجيء الأعضاء بتواجد الملك الأسبق أحمد فؤاد الثاني بينهم، يتجول في أنحاء المكان رفقة رئيس مجلس الإدارة "شريف سيف النصر، في زيارة لم تحدث منذ سنوات عديدة حيث يعيش منذ عقود في سويسرا، وفقا لحديث المؤرخ ماجد فرج، المتحدث الرسمي باسم الملك الأسبق، إلى الخليج 365، مؤكدا على أن تلك الجولة تأتي ضمن جدول متنوع ينتهي في منتصف مارس الجاري.

ومنذ وصول الملك السبعيني الأسبق إلى القاهرة تلقى دعوات عديدة من قِبل كيانات مختلفة من بينها "نادي الجزيرة، لأن عنده عضوية شرفية في النادي، وكانوا حابين يسعدوا بوجوده" قبل أن يبلغهم بموافقته، وجرى التجهيز للزيارة التي جرت بالأمس "كان فيه عزومة غداء مع أعضاء مجلس الإدارة، وقدموله هدايا تذكارية، منها أطباق فضة اللي مكتوب عليها اسمه وشعار النادي" فيما تلقى أحمد فؤاد الثاني تلك الحفاوة بسعادة شديدة.

وفور انتهاء مائدة "الغداء" انطلق أحمد فؤاد الثاني في أنحاء النادي "استأذنوه في زراعة نخلة ملكية، وابنه الأمير محمد علي زرع نخلة" ثم توجهوا إلى ملعب الجولف "لعب معاهم حاجة بسيطة والناس كانت مبسوطة بوجوده والتفوا حوليه" قبل أن يزور منطقة "الخيالة، لعبوا قدامه شوية عشان يرحبوا بالملك الأسبق" وكان من الملاحظ تفاعل الرجل السبعيني مع الحضور بحماس واهتمام كبير، بحسب رواية المؤرخ ماجد فرج لمصراوي.

وأبدى الملك الأسبق فرحته بما جرى داخل نادي الجزيرة بالزمالك من إنشاءات جديدة "الجولة كانت طويلة، اتفرج على المنشآت والملعب الرئيسي في التنس، كان بقاله سنين مقفول وتم افتتاحه مؤخرا، ثم حمام السباحة بعد تجديد، باركلهم على الإنجازات الكبيرة اللي تمت على أرض الواقع" قضى عدة ساعات في النادي العريق قبل أن يغادر المكان محملا بذكريات جميلة عن الاستقبال الرائع.

قبل ساعات من زيارة نادي الجزيرة أراد الملك الأسبق الانطلاق في شارع المعز، أكبر متحف مفتوح للآثار الإسلامية في العالم، تحرك بالفعل إلى هناك في ساعة مبكرة من اليوم "التقى بناس كتير من رواد الشارع، وكان بيطلب بنفسه يتصور معاهم، هو مُحب للشعب المصري، وبيكون سعيد لما الظروف بتسمحله ويقدر يزور مصر" لذلك كان هناك اهتمام باصطحاب أسرته في تلك المرة "معاه الأمير محمد وزوجة ابنه وبنته الأميرة فوزية، لكن باقي أفراد العائلة مقدروش يجوا المرادي".

ولا يرغب أحمد فؤاد الثاني في ضياع يوم دون التوجه إلى أبرز الأماكن الثقافية والسياحية في مصر "جدوله مزحوم، لأنها رحلة ثقافية في الأساس، حابب يزور أكبر قدر من المتاحف الجديد اللي مشافهاش قبل كدا" اليوم حضر إلى قصر المنيل في زيارة امتدت لساعات عديدة "وناوي يروح المتحف القومي للحضارة المصرية، ومتحف القوات الجوية، وهيغادر مصر بعد 11 يوم في طريقه إلى سويسرا".

وبحسب المتحدث الرسمي باسم الملك الأسبق فإن أحمد فؤاد الثاني أظهر إعجابه بما جرى في ملف العشوائيات داخل مصر خلال السنوات الأخيرة "شاف التطوير اللي حصل، فرجته على المناطق اللي اتغيرت وقارن بينه والصور القديمة، وكان مبسوط بكل الخطوات اللي حصلت في البلد".

تجدر الإشارة إلى أن أحمد فؤاد هو ابن الملك فاروق والأميرة ناريمان، ولد في 16 يناير عام 1952 داخل قصر عابدين، وجرى الاحتفال بهذا الخبر السعيد حينذاك بإطلاق 101 طلقة من المدفعية لحظة مولده في الساعة السادسة والثلث صباحا للإعلان عن الأمر، وفقا لموقع "فاروق مصر" وسافر إلى سويسرا للدراسة ليحصل على البكالوريا الفرنسية من مؤسسة روزي الشهيرة ثم شهادة جامعية في العلوم السياسية والاقتصاد من جامعة جينيف وعمل كمستشار مالي واقتصادي لشركات فرنسية.