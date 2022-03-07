وعد الأهالي بتلبية مطالبهم.. محافظ الإسكندرية: رفع كفاءة مساكن توشكى (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، البدء في تنفيذ أعمال رفع كفاءة جميع المرافق والخدمات بمساكن توشكي بحي العامرية أول، وذلك في استجابة لشكاوي المواطنين.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية، اليوم الإثنين، التقى خلالها أهالي مساكن توشكي، لسماع مطالبهم حول المشكلات التي تعاني منها المنطقة الواقعة غربي الإسكندرية.

حضر اللقاء كل من محمد عبد الله، رئيس حي العامرية أول، وتحسين محمد علواني، مساعد رئيس الحى الميداني، واللواء محمد سحلول، مستشار المحافظ ورئيس وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة، وأحمد عبد المجيد، مدير إدارة خدمات المرافق.

وأوضح المحافظ أن أعمال التطوير تشمل أعمال الرصف والإنارة والصرف الصحي، فضلا عن إزالة جميع المخالفات والإشغالات بمحيط مساكن توشكى.

وطالب الشريف، الأهالي بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمواجهة الأخطاء التي يفتعلها بعض المواطنين، مؤكدا أنه لن يسمح بتواجد أي مخالفات وسيتم التصدي الفوري لها وإزالتها.

ووعد المحافظ بتلبية احتياجات ومطالب الأهالي والعمل على تنفيذها في أسرع وقت ممكن طبقًا للإمكانيات المتاحة والتي تضمنت إنشاء وحدة صحية ومكتب بريد، وزيادة ساعات عمل وسائل النقل العام.