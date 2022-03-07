ما هي مزحة ترمب المدمرة بخصوص الحرب في أوكرانيا

في الوقت الذي تشتد فيه الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وصف دونالد ترمب خطوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها "ذكية وعبقرية"، طارحا استراتيجيته الخاصة للفوز بالحرب.

وفي خطاب ألقاه في نيو أورلينز ليلة السبت، فكر الرئيس الأمريكي السابق في أنه يمكن ببساطة وضع الأعلام الصينية على طائرات F-22 الخاصة بالقوات الأمريكية، ثم قصف روسيا، مما يؤدي إلى نشوب صراع بين هذين البلدين الحليفين.

وقال ترمب، وفقا لوسائل إعلام أمريكية: "ثم نقول، لم نفعل ذلك، الصين فعلت ذلك، وبعد ذلك يندلع قتال مع بعضهم البعض ونجلس ونراقبهم".

ضحك الجمهور على "مزحة" ترمب، لكن الفكرة في حد ذاتها تنتهك القانون الدولي. هذا إذا كان بإمكانك فعلا تجاوز فكرة أن روسيا لن تلاحظ طائرات F-22 الأمريكية، وهي طائرة معروفة للغاية ولا يستخدمها الصينيون.

وهاجمت وسائل الإعلام الأمريكية المحسوبة على الديموقراطيين مزحة ترمب قائلة "إنه ربما كانت هذه نكتة أو مزحة من ترمب، لكنه بالتأكيد يشكل حديثا فضفاضا جدا من الرجل الذي خدم كقائد أعلى للقوات الأمريكية لمدة 4 سنوات، ويمكنه أن يشغل المنصب مرة أخرى يوما ما.