روسيا ترفض المثول أمام محكمة العدل الدولية

امتنعت روسيا عن المثول في الجلسة الافتتاحية لمحكمة العدل الدولية الاثنين في قضية أقامتها أوكرانيا التي تطالب أعلى محكمة في الأمم المتحدة بإصدار أمر لموسكو لوقف حربها.

وانتقدت رئيسة المحكمة ومقرها لاهاي في هولندا غياب روسيا وكذلك الوفد الأوكراني الذي وجد نفسه أمام مقاعد شاغرة عندما بدأ عرض قضيته.

وقالت جوان دونوهيو رئيسة محكمة العدل الدولية "إن المحكمة تأسف لعدم مثول جمهورية روسيا الاتحادية في هذا الإجراء الشفوي" موضحة أن ألكسندر شولغين السفير الروسي لدى هولندا حيث مقر المحكمة، أبلغها أن الحكومة الروسية "لا تنوي المشاركة".

من جهته أعلن أنطون كورينيفيتش العضو في الوفد الاوكراني "كون المقاعد التي كان يفترض أن تملأها روسيا شاغرة يكشف الكثير" عن موقفها.

وأضاف "إنهم ليسوا هنا في هذه المحكمة، إنهم في ساحة المعركة يشنون حربا عدوانية ضد بلدي. هذه هي الطريقة التي تحل من خلال روسيا النزاعات".

وقدّمت كييف طلبا في 26 فبراير أمام محكمة العدل الدولية، بعد أيام قليلة من بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وتطلب أوكرانيا من أعلى محكمة في الأمم المتحدة اتخاذ إجراءات عاجلة لدفع روسيا لوقف غزوها لأوكرانيا، في انتظار حكم كامل قد يستغرق سنوات.

وقالت القاضية إن محكمة العدل الدولية ستبت في طلب أوكرانيا "بأسرع ما يمكن".

وأوضح كورينيفيتش أن محكمة العدل الدولية التي كانت حددت جلسات الثلاثاء للاستماع إلى حجج روسيا، "لديها مسؤولية التحرك".

وأضاف "يجب وقف روسيا وللمحكمة دور تؤديه في ذلك".

وفي الخارج أمام مقر محكمة العدل الدولية، تجمع عشرات المواطنين الأوكرانيين وهم يهتفون "أوقفوا بوتين، أوقفوا الحرب" و"أوقفوا الإبادة الجماعية".