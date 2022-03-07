حرب أوكرانيا.. اختراق قنوات تليفزيون روسية وعرض “رسائل محرجة”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ 5 دقائق

آخر تحديث: 7 - مارس - 2022 6:54 مساءً

أعلنت مجموعة قراصنة الإنترنت “أنونيموس”، يوم الاثنين، عن اختراقها عدة قنوات تلفزيونية روسية، ثم عرضت صورا من الحرب الدائرة بأوكرانيا، في مسعى لإحراج موسكو، وإظهار ما تواجهه من اتهامات بارتكاب “انتهاكات”.

وذكرت المجموعة، في تغريدة على موقع “تويتر”، أنها تمكنت من اختراق قنوات روسية مثل “روسيا 24″ و”شانيل وان” و”موسكو 24″، إلى جانب الوصول لعدد من مواقع بث في البلاد.

وقامت المجموعة، التي تقدم نفسها بمثابة تجمع لقراصنة من مختلف دول العالم، بعرض صور من الحرب التي دخلت يومها الثاني عشر.

وأظهرت الصور المعروضة، عمليات قصف في أوكرانيا، وفي الختام، قام القراصنة بعرض رسالة تقول إن المواطنين الروس العاديين يرفضون الحرب.

في غضون ذلك، أكدت مؤسسة “كييف إندبندنت” الإخبارية، ومقرها في أوكرانيا، حصول الهجمات السيبرانية ضد منابر روسية.

وبمجرد بدء العمليات العسكرية الروسية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، أعلن قراصنة إنترنت خوضهم “حربا سيبرانية” ضد الحكومة الروسية.

وجرى شن عدة هجمات إلكترونية على مواقع روسية رسمية منذ ذلك الحين، وفي السادس والعشرين من فبراير الماضي، توقف الموقع الإلكتروني الرسمي للكرملين عن العمل لفترة.

وتأتي خطوة القراصنة، فيما كانت السلطات الروسية قد حظرت موقعي “فيسبوك” و”تويتر”، ردا على ما تعتبرها رقابة “متحيزة” ضد وسائل الإعلام الروسية.

في المقابل، أعلنت منصتا “تيك توك” و”نيتفلكس”، نهاية الأسبوع الماضي، وقف بعض الخدمات بسبب قانون روسي جديد للأخبار المزيفة.