جونسون يتعهد بدعم أوكرانيا بـ175 مليون إسترليني

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ 40 دقيقة

آخر تحديث: 7 - مارس - 2022 6:22 مساءً

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الاثنين إن حكومته تتعهد بتقديم 175 مليون جنيه إسترليني (230.28 مليون دولار) أخرى لمساعدة أوكرانيا في التعامل مع الأزمة الإنسانية الآخذة في التفاقم.

وقال إن التمويل الإضافي يرفع الدعم البريطاني لأوكرانيا إلى حوالي 400 مليون جنيه إسترليني.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي “يسعني الإعلان عن 175 مليون جنيه إسترليني أخرى مساعدات بريطانية لأوكرانيا، منها 100 مليون دولار ستقدم مباشرة إلى الحكومة الأوكرانية”.

يشار إلى أن أكثر من 1,7 مليون شخص فروا من أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير/ شباط ، وفقًا لآخر إحصاءات للأمم المتحدة الأثنين.

هذا و أدرجت المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين 1,735,068 لاجئًا على موقعها الإلكتروني المخصص في الساعة 11,00 ت ج. وهذا العدد يزيد بـ200 ألف عن الحصيلة السابقة يوم الأحد.

وتتوقع السلطات والأمم المتحدة تدفّق مزيد من اللاجئين، وخصوصا عند فتح الممرات الإنسانية التي ستسمح للمدنيين المحاصرين في المدن الكبرى بالخروج.

قال المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي في تغريدة “أكثر من 1,5 مليون لاجئ من أوكرانيا عبروا إلى البلدان المجاورة في عشرة أيام – هذه أزمة اللاجئين الأسرع تفاقما في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية”.

وفقًا للأمم المتحدة، قد يرغب أربعة ملايين شخص في مغادرة البلاد هربًا من الحرب.

قبل هذا النزاع، كان عدد سكان أوكرانيا يزيد عن 37 مليون شخص في الأراضي التي تسيطر عليها كييف – وبالتالي لا يشمل شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا أو المناطق الخاضعة لسيطرة الانفصاليين.