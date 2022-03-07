انطلاق الجولة الثالثة من مفاوضات روسيا وأوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 7 - مارس - 2022 5:55 مساءً

أعلنت روسيا، اليوم الإثنين، انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا في بيلاروسيا.

وذكرت وكالة أنباء إنترفاكس، أن وفدين من روسيا وأوكرانيا بدءا جولة ثالثة من المحادثات في روسيا البيضاء، وذلك في اليوم الثاني عشر من الغزو الروسي لأوكرانيا.

ذكرت وكالة بيلتا الرسمية للأنباء في بيلاروسيا، الإثنين، أن وفدا من أوكرانيا وصل إلى البلاد لإجراء جولة ثالثة من المحادثات مع روسيا.

وكان وفد روسي وصل إلى مدينة بريست في بيلاروسيا لإجراء محادثات مع المفاوضين الأوكرانيين بشأن إنهاء الأعمال القتالية ، حسبما ذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم الإثنين نقلا عن موقع فلايترادار لتعقب حركة الطائرات.

وفي الأسبوع الماضي اتفق الجانبان على فتح ممرات إنسانية للسماح للمدنيين بالخروج من بعض مناطق القتال، لكن لم يحدث هذا حتى الآن ويتهم كل طرف الآخر بانتهاك وقف إطلاق النار المحلي.

وكان وفدان من الجانبين أجريا جولتي مفاوضات في منطقة الحدود البيلاروسية، واتفق الجانبان على وقف لإطلاق النار لمنطقتي ماريوبول وفولنوفاخا لإجلاء المدنيين عبر ممرات إنسانية، لكن هذه المهمة فشلت اليوم مجددا وتبادل الطرفان الاتهامات بعدم الالتزام بالهدنة.

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مصادر أوكرانية أن جولة جديدة من المحادثات مع روسيا في الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي.

وساطة تركية

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن أنقرة تعمل على وساطة من أجل التوصل لوقف إطلاق النار عبر قمة ثلاثية تجمع أوكرانيا بروسيا، وأضاف جاويش أوغلو أن وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا سيلتقيان بوساطة تركية لإجراء مباحثات بمدينة أنطاليا في 10 مارس/آذار.

من جانبها، أكدت الخارجية الروسية عقد لقاء بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا على هامش منتدى أنطاليا الخميس المقبل.