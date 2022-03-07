بلينكن: فرض حظر طيران فوق أوكرانيا سيؤدي لمواجهة مع روسيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 7 - مارس - 2022 5:38 مساءً

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا سيؤدي لمواجهة مع روسيا، مؤكداً “ليس من مصلحتنا أو مصلحة أوكرانيا الدخول في صراع مباشر مع موسكو”.

وأشار بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية لاتفيا، إلى أن الرئيس جو بايدن، وجّه بإرسال قوات مقاتلة لمناطق حلف شمال الأطلسي “الناتو”، مجدداً التزام بلاده بالدفاع عن الدول الأعضاء في الحلف.

وأضاف: “نحن وحلف الناتو مستعدون لمواجهة أي تهديد”، وأن بلاده ملتزمة بالمادة الخامسة لحلف الناتو وستدافع عن دول الحلف، متابعاً “نعمل مع لاتفيا لمنع الخروقات والهجمات السيبرانية الروسية”.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن على الاتحاد الأوروبي أن يحد من الارتباط بالطاقة الروسية، متابعاً: “رسالتنا إلى روسيا هي وقف إطلاق النار في أوكرانيا”.

وأشاد بموقف لاتفيا باستقبال اللاجئين الفارين من أوكرانيا، مضيفا: “لاتفيا وواشنطن تستمران بدعم الشعب الأوكراني”.

وتسعى أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وسط معارضة موسكو، فيما استشهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعضوية أوكرانيا المحتملة في الحلف كدليل على ما يصوره على أنه عدوان للحلف على بلاده.

وكان وفدان من الجانبين أجريا جولتي مفاوضات في منطقة الحدود البيلاروسية، واتفق الجانبان على وقف لإطلاق النار لمنطقتي ماريوبول وفولنوفاخا لإجلاء المدنيين عبر ممرات إنسانية، لكن هذه المهمة فشلت اليوم مجددا وتبادل الطرفان الاتهامات بعدم الالتزام بالهدنة.

يذكر أن روسيا تطالب أيضا بـ”نزع سلاح” أوكرانيا” بالإضافة إلى الاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من الاتحاد الفيدرالي الروسي والاعتراف بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين كدولتين مستقلتين.