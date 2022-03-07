شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. اقتحام السفارة الروسية في إيرلندا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

اقتحم رجل بشاحنة مقر السفارة الروسية في إيرلندا، ما أدى إلى تهشيم بوابة السفارة.

وفي التفاصيل أفادت وسائل إعلام إيرلندية اليوم الإثنين، بأن شاحنة صدمت بوابة السفارة الروسية في العاصمة دبلن، قبل أن تعتقل الشرطة الجاني في وقت لاحق.

وأكدت صحيفة “آيريش تايمز” إلقاء القبض على “رجل بعد أن اقتحمت شاحنة كبيرة بوابات السفارة الروسية في جنوب دبلن”، مضيفة أن “الحادث وقع الحادث بعد ظهر يوم الاثنين، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجاني برر فعلته باعتراضه على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.