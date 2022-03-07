بايدن يبحث أزمة أوكرانيا مع زعماء فرنسا وألمانيا وبريطانيا

واشنطن: من المقرر أن يجري الرئيس الأمريكي جو بايدن محادثات الإثنين عبر تقنية الفيديو مع زعماء فرنسا وبريطانيا وألمانيا لمناقشة التطورات في أوكرانيا، في الوقت الذي تضغط فيه واشنطن على حلفائها من أجل فرض حظر محتمل على واردات النفط الروسي.

ويقول مخططو سياسات، إن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي عززت وجودها في دول البلطيق منذ غزو روسيا لأوكرانيا يوم 24 فبراير/ شباط، وإن المزيد من القوات والعتاد في الطريق إلى تلك الدول.

وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا فرض البيت الأبيض عقوبات على صادرات التكنولوجيا لمصافي النفط الروسية وخط أنابيب الغاز الروسي نورد ستريم 2 الذي لم يبدأ العمل إلى الآن.

وتجنبت واشنطن حتى الآن استهداف صادرات النفط والغاز الروسية في الوقت الذي تدرس فيه إدارة بايدن تأثير ذلك على أسواق النفط العالمية وأسعار الطاقة في الولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأحد، إن الولايات المتحدة وشركاءها الأوروبيين يبحثون حظر واردات النفط الروسي، لكنه شدد على أهمية استمرار إمدادات النفط على مستوى العالم.

وقفزت أسعار النفط بشدة خلال الأسبوع الماضي بعد أن فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات على روسيا في أعقاب غزو أوكرانيا.