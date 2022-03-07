مفاجأة تخص وجهة 'ديمبلي' المقبلة

وكان ديمبلي قد رفض عدداً من العروض للتجديد، وزعم رئيس البارسا، خوان لابورتا، أن اللاعب صاحب الـ24 عاما لديه اتفاق مع نادٍ آخر.

لكن بحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن جميع الخيارات ما زالت مطروحة على طاولة ديمبلي.



وأضافت الصحيفة أن الجناح الفرنسي، ما زال يفكر بالبقاء في برشلونة، رغم إدراكه لإمكانية خفض أجره في هذه الحالة.

وتحسن ديمبلي في الأسابيع الأخيرة بشكل ملحوظ، خاصةً بعد وصول تشافي هيرنانديز للقيادة الفنية للبلوجرانا، حيث ظهر تفاهم كبير بين الطرفين.

وأفاد التقرير بأن العلاقة الطيبة بين تشافي وديمبلي، يمكن أن تساعد في بقاء الفرنسي، الذي لم يتخذ أي قرار بشأن مستقبله، حتى الآن.