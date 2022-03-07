انت الان تتابع خبر شاهدوا في نشرة السومرية.. طفرة الأسعار وخلافات الكرد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = موجة غلاء الأسعار تجتاح الأسواق المحلية , وتزيد من بؤس الفقراء .
= لمنع تلاعب التجار .. البرلمان يتوعد الجشعين منهم , والداخلية تداهم الأسواق الغذائية في بغداد.
= من بينها الدوام الحضوري .. اللجنة العليا تتخذ جملة من القرارات, وتشدد على أخذ اللقاح.
= الخلافات الكردية تعقد اختيار الرئيس , والإطار يهدد بتعطيل تمرير مرشح الديمقراطي.
= من بينها الدوام الحضوري .. اللجنة العليا تتخذ جملة من القرارات, وتشدد على أخذ اللقاح.