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شاهدوا في نشرة السومرية.. طفرة الأسعار وخلافات الكرد

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بغداد - ياسين صفوان - = موجة غلاء الأسعار تجتاح الأسواق المحلية , وتزيد من بؤس الفقراء .
= لمنع تلاعب التجار .. البرلمان يتوعد الجشعين منهم , والداخلية تداهم الأسواق الغذائية في بغداد.

= الخلافات الكردية تعقد اختيار الرئيس , والإطار يهدد بتعطيل تمرير مرشح الديمقراطي.

= من بينها الدوام الحضوري .. اللجنة العليا تتخذ جملة من القرارات, وتشدد على أخذ اللقاح.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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