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أمن الحشد يطيح بـ'داعشي' بارز في الأنبار

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، الإطاحة بعنصر بارز من تنظيم داعش في محافظة الانبار.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "المديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، تمكنت من إلقاء القبض على عنصر بتنظيم داعش الإرهابي في محافظة الانبار، خلال عملية أمنية بالتعاون مع القوات الامنية الماسكة".

وأشارت إلى أن "الإرهابي كان يعمل عنصراً أمنياً لتنظيم داعش الارهابي ويعد من أهم عناصر التنظيم الارهابي ولديه عمل جديد مع التنظيم".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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