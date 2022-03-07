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الحلبوسي يناقش مع سفراء 3 دول أوروبية الأوضاع الدولية والإقليمية

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بغداد - ياسين صفوان - ناقش رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، مع سفراء أستراليا وإسبانيا والتشيك، الأوضاع الدولية والإقليمية.
وقال مكتب الحلبوسي، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل رئيس في لقاءات منفصلة، كلاً من السفيرة الأسترالية بولا إليزابيث غانلي، والسفير الإسباني بيدرو مارتينيز، والسفير التشيكي بيتر شتيبانيك".

وتناولت اللقاءات، وفق البيان، "العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين العراق وأصدقائه في العالم بالمجالات التي تحتاجها البلاد وتنعكس إيجاباً على الشعب، فضلاً عن دعم الحكومة العراقية في مجالات الاقتصاد والتنمية والمشاريع الخدمية".

كما ناقشت، "تطورات الأوضاع الدولية والإقليمية، وعدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".

من جهتهم، أكدوا السفراء، "دعمهم للعملية الديمقراطية في العراق وكلّ ما يسهم في تنميته واستقراره".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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