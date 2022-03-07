انت الان تتابع خبر الحلبوسي يناقش مع سفراء 3 دول أوروبية الأوضاع الدولية والإقليمية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ناقش رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، مع سفراء أستراليا وإسبانيا والتشيك، الأوضاع الدولية والإقليمية.
وقال مكتب الحلبوسي، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل رئيس في لقاءات منفصلة، كلاً من السفيرة الأسترالية بولا إليزابيث غانلي، والسفير الإسباني بيدرو مارتينيز، والسفير التشيكي بيتر شتيبانيك".
وتناولت اللقاءات، وفق البيان، "العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين العراق وأصدقائه في العالم بالمجالات التي تحتاجها البلاد وتنعكس إيجاباً على الشعب، فضلاً عن دعم الحكومة العراقية في مجالات الاقتصاد والتنمية والمشاريع الخدمية".
من جهتهم، أكدوا السفراء، "دعمهم للعملية الديمقراطية في العراق وكلّ ما يسهم في تنميته واستقراره".
وتناولت اللقاءات، وفق البيان، "العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين العراق وأصدقائه في العالم بالمجالات التي تحتاجها البلاد وتنعكس إيجاباً على الشعب، فضلاً عن دعم الحكومة العراقية في مجالات الاقتصاد والتنمية والمشاريع الخدمية".
كما ناقشت، "تطورات الأوضاع الدولية والإقليمية، وعدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".
من جهتهم، أكدوا السفراء، "دعمهم للعملية الديمقراطية في العراق وكلّ ما يسهم في تنميته واستقراره".