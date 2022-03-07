شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان للنواب: شركات المقاولات لديها فرص عظيمة للعمل خارج مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الاستثمار فى شركات المقاولات أمر فى غاية الأهمية، مشيرا إلى مناقشة الأمر مع القيادة السياسية حتى لا نخسر هذه الشركات العظيمة، متابعا: "ندرس إبرام عقد مع شركات المقاولات لتقوم بمهمة الإدارة وصيانة المباني وخطة لتشغيلها".

وتابع الجزار: "هناك عدد من شركات المقاولات التى تعمل خارج مصر نعمل على وضع مظلة لضمان التنافس الإيجابي وعدم التضارب وكفاءة العمل أيضا، خاصة وأن هذه الشركات بمثابة سفراء للدولة المصرية فى الخارج لأنهم يتعاملون مع حكومات وهيئات ومؤسسات ولهذا يجب أن يكون عملها بشكل مؤسسي".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان، بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لاستكمال مناقشة سبل تدعيم وتنشيط حركة تصدير قطاع المقاولات لقارة أفريقيا.

وأكد الوزير، أن هناك تكليف رئاسى بمتابعة مشروع سد تنزانيا الذى أثبت قدرة شركات المقاولات المصرية على منافسة الشركات العالمية، ورسالة قوية بنجاح الحكومة المصرية فى تأهيل الشركات وخلق فرص عمل حقيقية لشركات المقاولات المحلية وجعلها فى المقدمة، وكل ثلاثة شهور يتم تقديم تقرير للقيادة السياسية حول الأعمال".

وتابع الجزار: "هذه الشركات لديها فرص في عدد من الدول العربية ومن ثم عليها أن يكون لديها القدرة والكفاءة لتخلف طراز فريد للدولة المصرية ذو طابع خاص بها لخلق صورة ذهنية إيجابية فى الدول التى تعمل بها ومن ثم أن يتم البحث فى إنشاء كيان مؤسسي يضم هذه الشركات جميعها على أن تكون الدولة هى أحد الضامنين فيه".