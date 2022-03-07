شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل البرلمان" توصى بإدراج كوبرى سمالوط فى الخطة الاستثمارية القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، بإنشاء كوبرى مشاة كهربائى يربط غرب وشرق السكة الحديد بمدينة ملوي بمحافظة المنيا.

كما أوصت اللجنة أن يتم إدراج كوبري سمالوط وتوفير الاعتماد المالي وإدراجة في الخطة الاستثمارية القادمة لوزارة التخطيط.

وناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي ملك، بشأن إنشاء كوبرى علوى على السكة الحديد بمدينة سمالوط بمحافظة المنيا لحل مشكلة الاختناقات المرورية.

وقال النائب مجدي ملك مقدم طلب الإحاطة، إنه آن الأوان لحل الاختناقات المرورية، وأنه لابد من سرعة الانتهاء من إنشاء كوبري علوي على السكة الحديد بمدينة سمالوط بمحافظة المنيا لحل المشكلات الاختناقات المرورية.

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب رياض عبد الستار بشأن حاجة محافظة المنيا إلى إنشاء كوبرى مشاه كهربائي يربط بين غرب وشرق السكة الحديد بمدينة ملوى بمحافظة المنيا.

وطالب النائب رياض عبد الستار مقدم طلب الإحاطة، بسرعة ادراج الكوبري في الخطة الاستثمارية القادمة، حيث أنه يخدم عدد كبير من المواطنين، وأن هناك موقف سيارات مما يزيد من الاختناقات داخل مركز ملوي .

وقال أيمن متولي رئيس الهيئة الادارة المركزية بالطرق والكباري، إن هناك منزل للكوبري يبعد 500 متر عن مدينة سمالوط .

ومن جانبه، أبدي النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات اعتراضة على رد الإدارة المركزية للطرق والكباري، مؤكد أن طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي ملك لم يأتي من فراغ ولابد من انشاء المحور المطلوب.