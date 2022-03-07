شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان النواب" توصى بتشكيل لجنة لإعداد تصور لإنشاء كيان لتصدير قطاع المقاولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، بتشكيل لجنة من وزارة الإسكان وممثلين عن اللجنة ولجنة الشئون العربية بمجلس النواب، لإعداد تصور بشأن إنشاء كيان خاص حول سبل تدعيم وتنشيط حركة تصدير قطاع المقاولات لقارة أفريقيا.

وأوضح حمودة، أن شركات المقاولات المصرية أصبحت تمتلك من الخبرات والكفاءات ما يؤهلها للعمل فى الخارج ومن ثم وجب أن نستغل هذه الحالة من الرواج وما تتمتع به هذه الشركات من طفرة كبيرة فى العمل وتوجيه النشاط للخارج ولكن فى إطار عمل مؤسسي من خلال كيان او منظومة خاصة وأن هذه الشركات تعمل باسم الدولة المصرية فى الخارج ولهذا وجب أن يكون هناك حضور للدولة لضمان التنافس وعدم التضارب والكفاءة فى التصميم".

ومن جانبه، قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الشركات المصرية عليها أن تمتلك القدرة على العمل فى الخارج، خاصة وان الموضوع يستوجب ضوابط محددة وليس قاصر على البناء فقط.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان، بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لاستكمال مناقشة سبل تدعيم وتنشيط حركة تصدير قطاع المقاولات لقارة أفريقيا.