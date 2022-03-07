شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة النواب" تطالب بإيفادها بحصر عددى للمحميات فى مصر واوجه استغلالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الطاقه والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمد الجبلاوي وكيل اللجنة، وزارة البيئة بإيفاد اللجنة بعدد حصري للمحميات الطبيعية داخل مصر، وكذا خطة الوزارة في الاستغلال الأمثل لهذه المحميات لتعظيم عائداتها بما يتناسب مع أهميتها، وذلك في ضوء مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أيمن محسب، بشأن تعظيم الاستفادة من المحميات الطبيعية وخطط تطويرها واستغلالها بالشكل الأمثل تمشيًا مع خطة الدولة للتطوير، بأن المحميات الطبيعيه ثروة قومية لابد من استغلالها الاستغلال الأمثل، وإعداد خطط ترويجيه لهذة المحميات لزيادة المرتادين والزوار .

وشددت اللجنة البرلمانية، على ضرورة حصر مساحات هذه المحميات الفعلية وعدم غل يد الدولة والمحافظات في استغلالها، بحصر مساحات أكبر من المحميات بالمخالفه للقانون .

وتساءل النائب أيمن محسب مقدم طلب الإحاطة عن خطة الحكومة للحفاظ علي المحميات الطبيعية وكيفية الاستفاده منها والسبب في عدم وجود حصر شامل للمحميات وأنواعها وطبيعة العمل وكذلك الاستغلال المادى، وكذلك التفاوت في نسب المحميات .

وعلق المهندس محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة بأن عدد المحميات في مصر 30 محمية تم تعظيم الاستفادة منهم من خلال خطة الوزارة وزيادة حصيلتها أضعاف أضعاف من 20 مليون جنيه إلى 150 مليون جنيه في العام، وأن هناك خطه استراتيجيه للوزارة لزيادة هذه العوائد، منوها بأن قطاع المحميات مهم جدا ويدر علي الدولة عشرات المليارات .

وفميا يخص محمية الغابة المتحجرة بالقاهرة فإن قيمتها العلمية مهمة جدا وتكونت بفعل حدث علمي أدي لفناء جميع الكائنات الحية منذ 30 مليون عام قبل وجود الإنسان على الأرض، وهي شاهد علي التاريخ الإنساني، مشيرا إلى أن حماية المناخ هو توجه عالمي ودولي .