شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا.. انفجار عنيف يهز مدينة كييف (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة، عن وقوع انفجار عنيف، في مدينة كييف عاصمة أوكرانيا، ناتج عن قصف روسي، وفقا لـ”العربية”.

وفي وقت سابق، وحذرت وزارة الدفاع الأوكرانية من أن القوات الروسية تتقدم من محور مدينة سومي شرق العاصمة كييف، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 2200 هدف عسكري منذ بدء العملية في أوكرانيا.

وطالت الغارات الروسية في الساعات الماضية مواقع في مدينة أوديسا على ساحل البحر الأسود وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية.

ومع دخول الحرب الروسية على أوكرانيا يومها الثاني عشر، أحكمت القوات الروسية تطويق العاصمة الأوكرانية كييف تمهيدا لاقتحامها.