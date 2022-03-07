شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. بلينكن: مستعدون مع حلفائنا للتصدي لأي تهديدات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إننا سندافع عن كل شبر من أراضي حلف شمال الأطلسي وينبغي ألا يشك في ذلك أحد.

وأضاف أننا وحلفاؤنا في حلف شمال الأطلسي مستعدون للتصدي لأي تهديدات، مؤكدا أننا سنستمر في دعم أوكرانيا ونعزز إمكانياتها للدفاع عن نفسها.

وأوضح أن هذه هي المحطة الثانية لي في بلدان البلطيق والشعب الأمريكي يقف إلى جانب شعوب هذه المنطقة.

وكان بلينكن قد أعلن خلال زيارة رسمية لليتوانيا، أن روسيا سعت إلى “تقويض الديمقراطية في ليتوانيا وزرع الاستقطاب من خلال هجمات إلكترونية ومعلومات مضللة”.

وأضاف أن الولايات المتحدة وليتوانيا “متحدتان في عزمنا على الوقوف مع أوكرانيا”، مع وصول الغزو الروسي لها إلى يومه الـ الثاني عشر.