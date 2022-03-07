شكرا لقرائتكم خبر عن عرضوا “رسائل محرجة”.. قراصنة يخترقون قنوات تلفزيون روسية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

أعلنت مجموعة قراصنة الإنترنت “أنونيموس”، اليوم الاثنين، عن اختراق قنوات تلفزيونية روسية، حيث عرضت صورًا من الحرب الدائرة بأوكرانيا، بهدف إحراج موسكو، وإظهار ما تواجهه من اتهامات بارتكاب “انتهاكات”.

وذكرت المجموعة، في تغريدة على موقع “تويتر”، أنها تمكنت من اختراق قنوات روسية مثل “روسيا 24″ و”شانيل وان” و”موسكو 24″، إلى جانب الوصول لعدد من مواقع بث في البلاد.

وقامت المجموعة، التي تقدم نفسها بمثابة تجمع لقراصنة من مختلف دول العالم، بعرض صور من الحرب التي دخلت يومها الثاني عشر، بحسب سكاي نيوز.

وأظهرت الصور المعروضة، عمليات قصف في أوكرانيا، وفي الختام، قام القراصنة بعرض رسالة تقول إن المواطنين الروس العاديين يرفضون الحرب.

وبمجرد بدء العمليات العسكرية الروسية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، أعلن قراصنة إنترنت خوضهم “حربا سيبرانية” ضد الحكومة الروسية.