شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تؤكد أن العقوبات أدت لتدهور غير مسبوق في روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن العقوبات التي فرضها الغرب ضد روسيا إثر غزوها لأوكرانيا لها "تأثير درامي غير مسبوق".

وأضاف بلينكن خلال زيارته إلى ليتوانيا :" إننا نرى أن الروبل الروسي قد طرح أرضا وأن تصنيف روسيا الائتماني وصل إلى الصفر بشكل رئيسي، وبلغ الحضيض" .

وذكر: "نحن نرى أن سوق الأسهم الروسي في حالة انهيار، كما نرى أن جميع الشركات الرائدة تقريبا في روسيا تهاجر بشكل جماعي".