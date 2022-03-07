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انباء غير سارة لباريس سان جيرمان قبيل مواجهة الريال

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-03-07 | 15:55

انباء غير سارة لباريس سان جيرمان قبيل مواجهة الريال

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كشفت مصادر صحفية، اليوم الإثنين، إن النجم الفرنسي كيليان مبابي أصيب في التدريبات قبل يومين من مواجهة في إياب دور الـ16 من في العاصمة الإسبانية.
وذكرت شبكة"RMC" الفرنسية أن "مبابي سيخضع لفحوصات لتحديد طبيعة الإصابة ومدة غيابه".

ومن المقرر أن يحل باريس سان جيرمان ضيفا على ريال مدريد يوم الأربعاء في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياغو برنابيو.


وكان مبابي قد سجل هدفا في اللحظات الأخيرة ليمنح باريس سان جيرمان الفوز 1/0 في مباراة الذهاب في العاصمة الفرنسية.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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