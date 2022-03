بالفيديو: رضوى الشربيني تجهش بالبكاء أثناء تسلمها جائزة برفقة ابنتيها

وأهدت الشربيني الجائزة إلى كل سيدة وفتاة وإلى روح والدتها الراحلة.

أمّا اللافت فهو استدعائها ابنتيها للصعود إلى المسرح وإعلانها أنهما سرّ قوّتها مع الإشارة إلى أنها أنها المرّة الأولى التي تصطحبهما معها إلى حدث كهذا.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الإعلامية الشهيرة وهي تبكي أثناء إلقاء كلمة أمام الحضور وهي تحضن ابنتها التي بدأت بالبكاء أيضًا.

ونصحت الشربيني كل فتاة بالتالي: "لا تسمحي للظروف، العمر أو أي شخص أن يمنعكِ من تحقيق أي حلم... ضعي أهدافًا واعملي على نفسكِ". وأشارت إلى أن الحياة جعلتها تتعلّم أهمية العمل على نفسها وأن تقوّي علاقتها بالله كي تستطيع التغلّب على أي ظرف ممكن أن يواجهها.

وتقام النسخة السابعة من she can تحت شعار "النسخة الأجرأ" من خلال ورشات عمل تعليمية لرواد الأعمال على أيدي متخصصين وخبراء في المجالات كافّة والذين حققوا نجاحات وطفرة في مجال ريادة الأعمال بمصر، ويشارك في الحلقات النقاشية لـshe can الفنانة هدى المفتي، السيناريست مريم ناعوم وبطلات مسلسل "مدرسة الروابي" الأردني.

وتصدرالأسبوع الفائتخبر "خطف" الشربيني زوج زميلتها الإعلامية منى الشاذلي التراند على مواقع التواصل وهو الأمر الذي نفته جملة وتفصيلًا في فيديو على قناتها على "يوتيوب"، أكّدت فيه أنها عزباء وغير مرتبطة وعندما ترتبيط ستنشر الخبر.

يذكر أن الشربيني كشفت أن استماعها إلى أغنية شيرين عبد الوهاب "المرايا" تسببت في طلاقها من زوجها، لافتةً إلى أنها عندما تطلقت كان لديها 200 جنيه مصري فقط وتعذبت كثيرًا لكنها تمكنت من التخلص من علاقة ظالمة على حدّ تعبيرها.