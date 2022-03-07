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انطلاق ثالث جولة من المفاوضات الروسية الأوكرانية

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بغداد - ياسين صفوان - انطلقت اليوم الاثنين، الجولة الثالثة من المفاوضات بين الروسية - الأوكرانية في بيلاروس.
وقالت سفارة موسكو لدى مينسك، إن "الجولة الثالثة من المفاوضات بين الحكومة الروسية والسلطات الأوكرانية انطلقت في بيلاروس".

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قد أكد اليوم الاثنين، أن بلاده أبلغت أوكرانيا بأنها ستنهي العملية "في أي لحظة" إذا قبلت كييف بشروط موسكو.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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