انطلاق ثالث جولة من المفاوضات الروسية الأوكرانية

وقالت سفارة موسكو لدى مينسك، إن "الجولة الثالثة من المفاوضات بين الحكومة الروسية والسلطات الأوكرانية انطلقت في بيلاروس".

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قد أكد اليوم الاثنين، أن بلاده أبلغت أوكرانيا بأنها ستنهي العملية "في أي لحظة" إذا قبلت كييف بشروط موسكو.

