طهران: يجب ان لا يمتد النزاع المسلح في أوكرانيا إلى دول أخرى

وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده خلال مؤتمر صحفي: "الأهم هو بذل الجهود المشتركة لمنع خروج الأزمة (في أوكرانيا) من تحت السيطرة وامتداد رقعة الحرب".

وأضاف أن هناك "ما يكفي من أزمات في أوربا واسيا"، داعيا روسيا وأوكرانيا إلى "الحوار وإعلان وقف إطلاق النار".



واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "الأحداث الأخيرة في أوكرانيا جاءت نتيجة "سياسات حلف الناتو التوسعية والأمنية في المنطقة".