مقتل عسكريين اثنين بقوات حفظ السلام الأممية في مالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 مارس 2022

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في مالي "مينوسما" عن مقتل عسكريين اثنين في قواتها لحفظ السلام، الاثنين، بالقرب من منطقة موبتي وسط البلاد بانفجار عبوة ناسفة.



وقال المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في مالي، أوليفييه سالغادو: "صباح اليوم، اصطدمت قافلة لوجستية من مينوسما بعبوة ناسفة يدوية الصنع في شمال موبتي. وبحسب الحصيلة الأولية، تسبب الانفجار في مقتل اثنين من جنود حفظ السلام وإصابة أربعة آخرين".

وتمت إقامة البعثة الأممية في مالي عام 2013 بقرار من مجلس الأمن للأمم المتحدة لمساعدة سلطات البلاد في إرساء الأمن.

ويبلغ عدد قوات البعثة حاليا 15 ألف شخص وقتل 19 من عناصرها عام 2021.