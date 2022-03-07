شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان للنواب: تصدير قطاع المقاولات لأفريقيا يجب أن يكون بصورة محكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن حركة تصدير قطاع المقاولات لقارة أفريقيا موضوع فى غاية الأهمية، خاصة أن شركات المقاولات المصرية تمثل الذراع القوى للوزارة، والطفرة الكبيرة التى نشهدها خير دليل على ذلك.

وتابع الحزار:" الزخم العمرانى الذى نشهده حاليا لن يستمر بهذا الشكل نحن فى مرحلة بناء للجمهورية الجديدة الذى سيستغرق فترة من الزمن، ولكن من ثم وحب أن يكون هناك رؤية حول استدامة عمل هذه الشركات فى المستقبل".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان، بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لاستكمال مناقشة سبل تدعيم وتنشيط حركة تصدير قطاع المقاولات لقارة أفريقيا.

وتابع:" قطاع المقاولات يوفر فرص عمل كبيرة الا أنه يحرك رؤس الأموال بصورة تباطئية مما يستوجب أن يكون هناك حلول أخرى، والشركات التى تنفذ مشروعات كبرى بعد زيادة حجم المعدات والعمالة يجب أن يكون هناك حلول لتحويل هذه الشركات من قطاع المقاولات لقطاعات أخرى لإدارة المنشآت وتشغيلها على سبيل المثال".

واستكمل:" طلبنا من شركات المقاولات الكبيرى تقديم عرض لصيانة وتشغيل هذه المبانى حتى يكون لديه خطة لتشغيل العمالة لما يمتلكه من خبرة خاصة وأنهم من أنشأو المبنى، مؤكدا:" لا اضمن استمرارية جودة المنشآت حال عدم صيانتها".

وأضاف وزير الإسكان:" تصدير العقارات أو عمل الشركات خارج مصر أمر مهم جدا يجب أن يكون بصورة محكمة".