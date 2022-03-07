شكرا لقرائتكم خبر عن تضامن النواب تناقش "حقوق المسنين".. ورئيس اللجنة: يخدم 7 ملايين مواطن وأسرهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت لجنة التضامن برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين، وفي بداية الاجتماع وجه رئيس اللجنة الشكر لاعضاء اللجنة على جهودهم بشأن جلسات الاستماع مع قادة المجتمع التي تقوم بها اللجنة.

وأوضح "القصبي" أن هدف لجنة التضامن خروج مشروع قانون وطني يليق بالجمهورية الجديدة.

وبشأن مشروع قانون حقوق المسنين، أكد القصبي أهمية مشروع القانون، موضحا أنه يخدم ملايين المصريين.

واستعرض عبد الهادي القصبي كيف وصل مشروع قانون حقوق المسنين، مؤكدا أن مجلس الشيوخ بذل مجهودا كبيرا فى مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين.

وأشار إلي أنه سيوجه دعوة الي ممثلي الحكومة لمناقشة مشروع قانون حقوق المسنين لحسم هذا القانون وخروجه إلي النور قريبا.

وأكد أنه سوف يتم حسم مشروع القانون خلال اجتماعين قادمين، مؤكدا أن لجنة التضامن ستعمل دون كلل أو ملل للانتهاء من هذا القانون باسرع وقت، داعيا اعضاء اللجنة من الاطلاع على مشروع القانون وتسجيل ملاحظاتهم، حتي يتم الاستفادة من كل لحظة وعدم تضييع الوقت.

وأكد أن هذا القانون سوف يخدم قرابة 7 ملايين مواطن مصري وأسرهم.

وانتقد القصبي وجود كلمة المسنين المصريين بالمادة الأولي، من مشروع القانون، كما انتقد وجود كلمة وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل فى ذات المادة، مؤكدا أن مصر دولة لها ثقل ويجب الاعتزاز بالتشريعات التى تصدر عنها.