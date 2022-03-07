شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان النواب" توصى بإنشاء مظلة لتدعيم وتنشيط قطاع المقاولات بقارة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن شركات المقاولات المصرية أصبح لديها من الخبرات ما يؤهلها للعمل فى اى مكان فى العالم لما اكتسبته خلال الفترة الأخيرة من خبرات وتنفيذ وحجم الإنشاءات السريع الذى يتم فى الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

وشدد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أهمية فتح أسواق خارجية لهذه الشركات، خاصة وأن الفترة الأخيرة شهدت توجه عدد من الشركات للعمل فى الخارج بجهود فردية، مما يستوجب ضرورة أن تكون هناك مظلة لهذه الشركات، ومن ثم أوصت اللجنة خلال اجتماع سابق لها بضرورة إنشاء مجلس تصديرى أو كيان تحت إشراف حكومي يكون هو المسؤول عن شركات المقاولات العاملة خارج مصر بمثابة مظلة لهذه الشركات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان، بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لاستكمال مناقشة سبل تدعيم وتنشيط حركة تصدير قطاع المقاولات لقارة أفريقيا.