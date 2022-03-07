وزير الإنتاج الحربي يتفقد جناح الإمارات بمعرض الدفاع ويلتقي وزير الصناعة السعودي

القاهرة - سامية سيد - قام المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى بزيارة الجناح الإماراتى بمعرض الدفاع العالمى بالسعودية "WDS 2022" والمنعقد خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس الجارى برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حيث أشاد الوزير "مرسي" بما قام بالاطلاع عليه من معروضات بالجناح والتى تعكس مدى التطور الذى وصلت إليه الصناعات العسكرية الإماراتية ومواكبتها للتطورات المتسارعة بقطاع الدفاع والأمن، مؤكداً على عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين والتكامل بين الجانبين فى مختلف المجالات.

كما تفقد وزير الدولة للإنتاج الحربى جناح وزارة الدفاع السعودية، حيث أكد خلال زيارته للجناح أن معرض الدفاع العالمى يعكس مكانة المملكة العربية السعودية كإحدى دول العالم الأكثر تأثيراً فى صناعة الدفاع وهو ما يتجلى أيضاً فى المعروضات العسكرية التى تشارك بها وزارة الدفاع السعودية والتى يتم إنتاجها وفقاً لأحدث تكنولوجيات التصنيع العالمية، مشيداً بقدرة القائمين على المعرض على تنظيمه بهذا الشكل الذى يليق بالمملكة، ومن ناحية أخرى أكد ممثلو وزارة الدفاع السعودية أن أهمية إطلاق معرض نوعى مثل "معرض الدفاع العالمي" تأتى فى ضوء تتمتع به المملكة من مقوّمات تجعلها وجهة مثالية لاحتضان مثل هذا الحدث فموقعها الجغرافى الاستراتيجى الذى يصل بين ثلاث قارات يضعها فى صلب سلاسل الإمداد العالمية كما تعدّ أحد أكبر الأسواق الدولية فى صناعة الدفاع والتقنيات المرتبطة به .

وعلى هامش جولته اليوم التقى الوزير "مرسي" بالوزير بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، حيث أكد وزير الدولة للإنتاج الحربى على عمق العلاقات التاريخية والأواصر المتينة التى تربط بين مصر والسعودية، مشيداً بالتطور النوعى الكبير الذى تشهده العلاقة بين البلدين خلال السنوات الأخيرة فى عدة قطاعات رئيسية وخصوصاً فى المجالين الاقتصادى والتجارى الذى نتج عنه زيادات سريعة فى معدل النمو التجارى بسبب ارتفاع حجم الاستثمارات السعودية الذى استهدف مختلف القطاعات المصرية.

ومن جانبه أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودى بندر الخريف أن معرض الدفاع العالمى يساهم فى توطيد علاقات المملكة العربية السعودية مع شركائها الحاليين والمحتملين فى قطاع الصناعات الدفاعية ودعم توجهات المملكة لتعزيز توطين صناعاتها العسكرية، لافتاً إلى انفتاح وزارة الصناعة السعودية على التعاون مع دول الأشقاء والجوار ودول العالم الأخرى للاستفادة من التجارب الصناعية الناجحة لديها فى إقامة مشاريع صناعية وتوطين صناعات جديدة لتطوير القاعدة الصناعية فى السعودية.

وأشار المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر إلى أن المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى حرص خلال تلك الفعاليات على استعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة، كما حرص توجيه الدعوة لتبادل الزيارات والوفود الفنية مع شركات الإنتاج الحربى للتعرف على التكنولوجيا المتوفرة لدى كل جانب على أرض الواقع وتحديد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك.