شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يحيل اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر للجان المختصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، تقريرا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن، طريقة إقرار الموافقة على اتفاق المقر الخاص بمركز س. ص لمكافحة الإرهاب بين جمهورية مصر العربية وتجمع دول الساحل والصحراء (س. ص)، الموقع في القاهرة بتاريخ 4/11/2021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 70 لسنة 2022، للجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة العلاقات الخارجية.

وتقرير حول، طريقة إقرار الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 71 لسنة 2022، للجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان التعليم والعلاقات الخارجية والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.