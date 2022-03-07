تمخض الجبل فولد فأرًا.. برلماني ينتقد قانون الإصلاح الزراعي المقدم من الحكومة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

هاجم النائب رضا غازي، عضو مجلس النواب، عن دائرة نبروة بمحافظة الدقهلية، تعديلات مشروع قانون الإصلاح الزراعي المقدم من الحكومة للبرلمان، قائلًا: تمخض الجبل فولد فأرًا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الزراعة، بشأن مشروع تعديل قانون الإصلاح الزراعي.

وقال النائب رضا غازي إنه تقدم في وقت سابق بطلب إحاطة؛ بسبب عدم تخصيص قطعة أرض تابعة للإصلاح الزراعي لإنشاء مدرسة عليها، وفوجئ بأن هيئة الإصلاح ترد على طلب الإحاطة بأنه تم بيع تلك الأرض منذ عام 1984، متسائلًا: هل كانت هناك عثرة مالية دفعت هيئة الإصلاح لبيع تلك الأرض؟

وأضاف غازي: "إن الرئيس جمال عبد الناصر لو كان يعلم أن هيئة الإصلاح ستعبث بتلك الأراضي ما منحها لها"، متابعًا: "إن الهيئة قامت ببيع قطعة أرض قيمتها 100 مليون جنيه بثمن بخسٍ".