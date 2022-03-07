تخفيضات تصل إلى 50%.. ضعف حركة مبيعات محلات الملابس رغم الأوكازيون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

قال عمرو حسن رئيس شعبة الملابس سابقا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن مبيعات محلات الملابس أصابها الركود هذا العام، على الرغم من تخفيضات الأوكازيون الشتوي.

وأضاف حسن، أن تخفيضات الأوكازيون الشتوي هذا العام تتراوح بين 30 و50%، على كافة موديلات الملابس الجاهزة سواء محلية أو مستوردة.

وأرجع حسن، ركود المبيعات إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، نظرا لارتفاع أسعار عدد كبير من السلع.

وأعلنت وزير التموين والتجارة ‏الداخلية بدء موسم التصفية الموسمية الأولى "الأوكازيون الشتوي" لعام ‏‏2022 منذ بداية 7 فبراير الماضي ولمدة شهر.

وأضاف حسن، أنه من المقرر انتهاء الأوكازيون 15 مارس الجاري، وقبل عيد الأم، وذلك استعدادا لعرض الملابس الصيفي قبل شهر رمضان وموسم عيد الأضحى.

وتابع حسن، أن كل عام كان يستمر الأوكازيون الشتوي حتى نهاية مارس، ولكن هذا العام ظروف الموسم مختلفة، فلابد من عرض الملابس الصيفي قبل موسم رمضان والعيد.

وذكر حسن، أن عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الشتوي نحو 4 آلاف محل على مستوى الجمهورية.