الزراعة: معهد القطن يستقبل 27 متدربا من 13 دولة إفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

ينظم معهد القطن بمركز البحوث الزراعية دورة تدريبية تحت عنوان "تكنولوجيا وتجهيز القطن"، بحسب بيان صحفي.

يشارك فيها 27 متدربا من 13 دولة أفريقية وذلك خلال الفترة من ٦ مارس الي ٢٤ مارس ٢٠٢٢

وقال الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن، إن الدورة يحاضر فيها خبراء دوليين ومحليين بالاضافة إلى خبر معهد القطن وأساتذة الجامعات المصرية وتتناول الدورة الاختبارات التكنولوجية للقطن وتدوير المخلفات وكذللك استخدام تكنولوجيا النانو لإنتاج صبغات طبيعية وصديقة للبيئة بالاضافة الي التدريب العلمي في معامل معهد بحوث القطن وبعض الهيئات العاملة في مجال القطن في الإسكندرية.

وأضاف مسعد، في بيان له الاثنين، أنه سيتم زيارة تفقدية لمصانع الغزل والنسيج ببرج العرب لعدد من الهيئات الحكومية والدولية العاملة في مجال القطن في مصر

وجدير بالذكر أن هذه الدورة تأتي تحت إشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وحضور الدكتور عادل عبد العظيم نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور محمد عبدالمجيد رئيس مجلس القطن.