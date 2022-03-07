الجزائر تعلن غلق سفارتها في كييف مؤقتا

اسماعيل عبد الحي - أعلنت السلطات الجزائرية، السبت، إغلاق سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف مؤقتا بسبب الظروف الأمنية.

جاء ذلك وفق بيان لسفارة الجزائر لدى كييف.

وقال البيان: "تعلم سفارة الجمهورية الجزائرية بكييف كافة المواطنات والمواطنين الجزائريين المقيمين في أوكرانيا أنه تقرر تعليق مكاتبها وخدماتها مؤقتا ابتداء من 5 مارس 2022".

وأضاف أن "الغلق ناجم عن الظروف الأمنية التي تشهدها أوكرانيا".

ودعا البيان المواطنين الجزائريين إلى "التواصل معها عبر رقم هاتف جوال، أو بالسفارات الجزائرية في بولندا والمجر ورومانيا، عبر الهاتف أو عناوين بريد إلكتروني، أو بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة".

والخميس، وصلت أول رحلة إجلاء لجزائريين من أوكرانيا عبر بوخارست الرومانية، ضمت 76 شخصا معظمهم طلبة، إضافة لعائلات دبلوماسيين.

وبحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية في حينه "سيتم تنظيم 4 رحلات أخرى في الأيام القادمة، لإجلاء مواطنين وطلبة من أوكرانيا عبر رومانيا وبولندا".

ووفق السفارة الأوكرانية في الجزائر، يوجد نحو 1200 طالب جزائري في جامعات البلد الأوروبي، إضافة إلى عدد من المقيمين (غير معروف).

ونهاية فيفري، أعلنت الجزائر وفاة أحد مواطنيها في خاركيف الأوكرانية، في حين ذكرت وسائل إعلام محلية، منها صحيفة "الخبر" (خاصة)، أن الضحية طالب جامعي وقتل خلال قصف استهدف المدينة.