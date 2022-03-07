أدويسا تستعد لهجوم روسي

تتجه الأنظار إلى مدينة أوديسا، ثالث أكبر مدينة أوكرانية، والواقعة على البحر الأسود، بعد تحذير أطلقه الرئيس الأوكراني، من أن روسيا تستعد لمهاجمة المدينة، التي تضم ميناء. ويستعد سكان المدينة التاريخية للهجوم بوضع عوائق الدبابات في الشوارع وعلى الأرصفة، ويقومون بتعبئة أكياس الرمل، ومساعدة القوات الأوكرانية في تحصين مواقعها.



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