شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: قائمة “الدول المعادية” سنسدد مستحقات شركاتها بـ”الروبل” والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت روسيا أنها وضعت قائمة بدول “معادية” سيتم تسديد مستحقاتها لها بالروبل، الذي فقد 45% من قيمته منذ يناير.
وألمح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بموجب مرسوم رئاسي صدر الجمعة قائمة تلك الدول المعادية لبلاده.
وتضم القائمة دول الاتحاد الأوروبي وأستراليا والمملكة المتحدة وموناكو وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وسويسرا واليابان وغيرها، وفقًا لـ”العربية”.
ووصل سعر العملة الروسية اليوم الاثنين إلى 106.5 روبل للدولار، ما يمثل تراجعا بأكثر من 1.4% مقابل إغلاق يوم الجمعة الماضي.
ودخلت الحرب الأوكرانية يومها الثاني عشر منذ أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تنفيذ عمليات عسكرية على الأراضي الأوكرانية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.
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