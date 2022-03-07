شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: الحرب ستتوقف فورًا إذا حدث هذا الأمر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الكرملين، أن تنفيذ أوكرانيا للشروط الروسية سيؤدي لوقف الحرب في أسرع وقت ممكن.

وأكد أن الحرب ستتوقف فورًا في حال وافقت أوكرانيا على الشروط الروسية التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين، لافتًا إلى أن الرئيس ناقش الوضع في أوكرانيا مع رئيس المجلس الأوروبي.

من ناحيتها أعلنت محكمة العدل الدولية، أنها ستصدر حكمًا بشأن الشكوى الأوكرانية في أقرب وقت.

فيما أبلغ الرئيس الأوكراني زيلنسكي رئيس المجلس الأوروبي، أنه يجب وقف قصف البنى التحتية المدنية وإنهاء تهديد المنشآت النووية.

وكشفت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم لقاء في موسكو بممثلين عن الأمم المتحدة لبحث الوضع الإنساني في أوكرانيا ودونيتسك ولوجانسك، مؤكدة أن الجانب الأوكراني لم يف بأي من شروط تأمين الممرات الإنسانية حتى الآن.

ونقلت وكالة رويترز عن مستشار الرئاسة الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية تمكنت من استعادة السيطرة على مدينة تشوهيف.

وذكرت شبكة سي إن إن نقلًا عن مسؤول أمريكي، أنه تم تزويد أوكرانيا بـ 17 ألف صاروخ مضاد للدبابات و 2000 صاروخ مضاد للطائرات حتى الآن.