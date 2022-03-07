بغداد.. مجهولون يخطفون طفلاً من أمام مدرسته والأمن يطيح بالخاطفين

وقال مصدر أمني في حديث لـ الخليج 365، إن "شخصين ملثمين يستقلون دراجة (تك تك) حمراء اللون، أقدما، على خطف طفل يبلغ من العمر ٨ سنوات من أمام مدرسته ضمن منطقة الحبيبية شرقي العاصمة بغداد".

وأضاف، أنه "تم تطويق المنطقة ومراجعة كاميرات المراقبة والقبض على الخاطفين وتحرير الطفل المخطوف".

