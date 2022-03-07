انت الان تتابع خبر بغداد.. مجهولون يخطفون طفلاً من أمام مدرسته والأمن يطيح بالخاطفين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أقدم شخصان ملثمان، اليوم الاثنين، على اختطاف طفل من امام مدرسته، شرقي العاصمة بغداد، قبل أن تتمكن القوات الأمنية من تحريره.
وقال مصدر أمني في حديث لـ الخليج 365، إن "شخصين ملثمين يستقلون دراجة (تك تك) حمراء اللون، أقدما، على خطف طفل يبلغ من العمر ٨ سنوات من أمام مدرسته ضمن منطقة الحبيبية شرقي العاصمة بغداد".
وأضاف، أنه "تم تطويق المنطقة ومراجعة كاميرات المراقبة والقبض على الخاطفين وتحرير الطفل المخطوف".
وأضاف، أنه "تم تطويق المنطقة ومراجعة كاميرات المراقبة والقبض على الخاطفين وتحرير الطفل المخطوف".