يحتوي مواد شديدة الانبعاثات الغازية.. إخماد حريق 'المأمول' في بغداد

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن فرقها "تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل مخزن كبير يحتوي على مواد انشائية صعبة الاخماد شديدة الانبعاثات الغازية داخل مجمع المأمول التجاري في منطقة الكرادة وسط بغداد".وأشارت إلى أنها "دفعت بعدد من فرق الاطفاء الإختصاصية واسندتها بالعجلات الحوضية بغية احكام السيطرة على النيران المشتعلة داخل المواد البلاستيكية والاصباغ بعد ان طوقت الفرق الحادث من الجهات الاربعة وحالت دون توسع الحريق إلى المخازن التجارية المجاورة".

وبينت المديرية، أنها "سجلت تكرار اكثر من حادث حريق داخل هذا المجمع التجاري الكبير بسبب عدم مراعاة شروط السلامة في الخزن الصحيح وعدم توفر مستلزمات الاطفاء".

وكان مصدر أمني، قد أفاد للسومرية نيوز، باندلاع حادث حريق داخل مجمع المأمول، في بغداد.